Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Sky Sport Italia сообщил о сроках восстановления полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио.

Сегодня 33-летний итальянец перенес операцию на колене.

Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.