Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Значит уже в другой команде
Sky Sport Italia сообщил о сроках восстановления полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио.
Сегодня 33-летний итальянец перенес операцию на колене.
Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.
- Хавбек перешел в российских клуб в сентябре 2018 года в статусе свободного агента.
- В текущем сезоне провел 15 матчей и забил 2 гола.
- С июня 2008 года выступал за «Ювентус», с которым выиграл 15 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.