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    Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

    Sky Sport Italia сообщил о сроках восстановления полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио.

    Сегодня 33-летний итальянец перенес операцию на колене.

    Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.

    • Хавбек перешел в российских клуб в сентябре 2018 года в статусе свободного агента.
    • В текущем сезоне провел 15 матчей и забил 2 гола.
    • С июня 2008 года выступал за «Ювентус», с которым выиграл 15 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Обычный парень 5 минут назад

      Значит уже в другой команде

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    • ...
      Рейтинг: +4191

      84aivengo 18 минут назад

      он для чего нужен ?... не было его в матчах и пусть и не будет

      0
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      Рейтинг: +1361

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Худший трансфер за всю историю РПЛ

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      Рейтинг: +761

      Smekaev > InterMilLano1908 20 минут назад

      Ты забыл о трансферах Анжи, когда там деньги были. Да и Динамо в свое время тоже бабла на ветер выкинул не мало. А тут один какой-то чувак, смешно даже;) Но у нас же все считают, что деньги у Зенита "народные", то есть хрен там копейку потратишь, чтобы пол страны не заныло, что им пиваса не на что бухнуть, а они там Халков всяких покупают на их кровные...

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      Рейтинг: +557

      Фанат Рубина > Smekaev 1 минуту назад

      ты трансферы рубина вспомни лучше, это самый свежий пример

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