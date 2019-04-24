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    Маркизио – после операции: «Я вновь встану, потому что все еще хочу быть частью игры»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Об этом итальянец сообщил в своем инстаграме.

    «Быть частью игры – означает учитывать травмы. Продолжать быть частью этого – значит вставать каждый раз и показывать, что ты сильнее невзгод, которые случаются на твоем пути.

    В этот раз я также вновь поднимусь, так как все еще хочу быть частью игры. Потому что твоя привязанность [к футболу] превыше всего и делает все легче. И в основном потому, что после операции мое колено готово», – написал футболист, выложив фотографию из больничной палаты.

    В марте комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у Маркизио один из хрящей растет не в ту сторону. Он сказал, что в случае операции хавбек может вовсе прекратить играть в футбол.

    • 33-летний игрок перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» в сентябре 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    text

    Публикация от text (@marchisiocla8)

    Источник: Инстаграм Клаудио Маркизио

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +196

      Vizual 1 час назад

      Супер баласт Зени,для чего только?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3578

      3a zenit 1 час назад

      я уже и забыл что он у нас есть)

      0
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