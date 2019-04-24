Маркизио – после операции: «Я вновь встану, потому что все еще хочу быть частью игры»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Об этом итальянец сообщил в своем инстаграме.

«Быть частью игры – означает учитывать травмы. Продолжать быть частью этого – значит вставать каждый раз и показывать, что ты сильнее невзгод, которые случаются на твоем пути.

В этот раз я также вновь поднимусь, так как все еще хочу быть частью игры. Потому что твоя привязанность [к футболу] превыше всего и делает все легче. И в основном потому, что после операции мое колено готово», – написал футболист, выложив фотографию из больничной палаты.

В марте комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у Маркизио один из хрящей растет не в ту сторону. Он сказал, что в случае операции хавбек может вовсе прекратить играть в футбол.

33-летний игрок перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» в сентябре 2018 года.

В текущем сезоне он провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.