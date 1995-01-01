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    Орлов: «У Маркизио хрящ растет не в ту сторону. Если он сделает операцию, то вообще играть больше не сможет»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может завершить карьеру в случае возможной операции. По его словам, у итальянца неправильно растет один из хрящей в ноге.

    «Почему Маркизио не появляется даже на скамейке запасных? Это уникальная история. В последнее время он приезжает на базу в 9 утра, делает физиотерапию – и свободен. В один из перерывов он поехал в Италию, где встретился с врачами, которые постоянно его наблюдали в «Ювентусе». Они сказали ему следующее: «Клаудио, у тебя хрящ какой-то растет не так, как надо и не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься, посмотреть, что будет дальше». Он с этими словами приехал из Италии. Ему сказали – выполняй волю врачей. Вот он сейчас и прибывает в таком состоянии.

    Но самое удивительное, что я узнал, – если он будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Но он же подписан на два года, то есть, должен отыграть еще один сезон за «Зенит». Это говорит о том, что насколько тщательно нужно проводить селекционную работу. Как важно понять, здоров человек или нет», – сказал Орлов на своем YouTube-канале.

    • Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре прошлого года.
    • В этом сезоне 33-летний футболист провел за петербуржцев 15 матчей и забил два гола.
    • В последний раз хавбек выходил на поле 12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Фенербахче».

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +11845

      DOCTOR PENALTY 8 секунд назад

      Что за хрящ? Стрёмно как то звучит....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      Валерий1965 4 минуты назад

      Прикольный трансфер! Очень выгодное приобретение!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      CSKA471 5 минут назад

      Просто госбанк, не смог летом подптсать никакую звезду, подумали жля пиара и этот сойдет

      0
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      Рейтинг: +632

      CSKA471 6 минут назад

      Покажите мне хоть одного, кто думал что он бы играл в рпл, парень хрусталем был всю жизнь, а последние 3 года еще и лавочник

      0
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      Рейтинг: +4711

      mihail200606 18 минут назад

      Медкомиссию он проходил перед подписанием? Че ж не доглядели где че растёт не так..

      0
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      Рейтинг: +29877

      Полная Канистра 36 минут назад

      орлов теперь квалифицированный врач по зубам хрящам и пятой точкой обращайтесь в кабинет №6

      2
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      Рейтинг: +805

      опус 2 51 минуту назад

      Гена лично проверил откуда растёт хрящ у Маркизио !

      1
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      Рейтинг: +9142

      Garrincha58 55 минут назад

      надо срочно продлить контракт с итальянцем а также ещё на пару сезонов переподписать Жиркова и Ивановича

      1
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      Рейтинг: +64725

      Рубик Докоян 1 час назад

      Тщательный углублённый медосмотр надо проводить не только футболистам перед подписанием контракта, но и телекомментаторам, менеджерам клуба с принятием у них зачёта на спортивно-футбольную тематику, уж слишком много бездарей и людей далёких от профессионального понимания футбола как игры и бизнеса.

      5
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      Рейтинг: +1141

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Гена сегодня откуда вещает? То дантисты ему по дантисткой линии сообщили, что у Дзюбы зубы не того размера, сейчас хрящ какой-то. Походу он с Рейнгольдом на соседней койке устроился.

      2
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