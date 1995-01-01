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    «Зенит-2» потерял шансы сохранить прописку в ФНЛ

    В матче 33-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях уступил «Армавиру» со счетом 0:1.

    Поражение в этой игре лишило дубль сине-бело-голубых даже математических шансов на сохранение прописки в первом дивизионе.

    «Да чего тут комментировать? «Армавир» выиграл, мы его поздравляем. Игра, в принципе, была равна. Когда матчи идут через три дня на четвертый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ, задач нет.

    Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые сегодня играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает. Слишком много упустили в первой части первенства. Урок на будущее. Будем делать выводы на будущее. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед», – сказал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

    В прошлом году питерская команда также вылетала из ФНЛ по спортивному принципу, но в итоге осталась из-за отказа ряда клубов низшей лиги подниматься в первый дивизион.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5376

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Да ладно опять оставят, т.к. 5 лет Сахалин "динамит" ФНЛ из зоны Восток в ПФЛ + еще кто нибудь загнется по фин. части

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