«Зенит-2» потерял шансы сохранить прописку в ФНЛ

В матче 33-го тура ФНЛ «Зенит-2» в гостях уступил «Армавиру» со счетом 0:1.

Поражение в этой игре лишило дубль сине-бело-голубых даже математических шансов на сохранение прописки в первом дивизионе.

«Да чего тут комментировать? «Армавир» выиграл, мы его поздравляем. Игра, в принципе, была равна. Когда матчи идут через три дня на четвертый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ, задач нет.

Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые сегодня играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает. Слишком много упустили в первой части первенства. Урок на будущее. Будем делать выводы на будущее. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед», – сказал главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

В прошлом году питерская команда также вылетала из ФНЛ по спортивному принципу, но в итоге осталась из-за отказа ряда клубов низшей лиги подниматься в первый дивизион.