Ригони в шутку ударил Дзюбу, а Шатов сел на него после гола в ворота «Динамо»

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата России.

Артем Дзюба ассистировал форварду Сердару Азмуну в моменте со вторым голом.Во время голевой атаки игрок ударился о штангу ворот соперника и после гола лежал за линией ворот.

В это время Эмилиано Ригони в шутку пнул одноклубника ногой, а Олег Шатов сел сверху.