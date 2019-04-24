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    Ригони в шутку ударил Дзюбу, а Шатов сел на него после гола в ворота «Динамо»

    «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата России.

    Артем Дзюба ассистировал форварду Сердару Азмуну в моменте со вторым голом.Во время голевой атаки игрок ударился о штангу ворот соперника и после гола лежал за линией ворот.

    В это время Эмилиано Ригони в шутку пнул одноклубника ногой, а Олег Шатов сел сверху.

    • В 34 матчах текущего сезона Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
    • Команда Сергея Семака сохранила лидерство в турнирной таблице и отрыв от «Локомотива» в 8 очков.

    Источник: Sport24

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