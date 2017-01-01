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    РПЛ. «Зенит» дома выиграл у «Динамо»

    Голы нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

    Команда Сергея Семака набрала 54 очка и сохранила первое место, оторвавшись от «Локомотива» на восемь баллов. «Динамо» с 28-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 60; 2:0 – Азмун, 66.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Оздоев, Ригони (Мусаев, 90), Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Азмун (Эрнани, 76), Дзюба.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Евгеньев, Морозов, Соу, Москвичев, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).

    Предупреждения: Барриос, 62 – Панченко, 6; Соу, 20.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4305

      prezent2017 1 минуту назад

      Легко, на классе, ни чуть не утруждаясь. А вот Краснодару, после той игры, класса не хватило.

      0
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      Рейтинг: +836

      Валерий1965 15 минут назад

      Классная победа на классе) Ракитский радует)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Юрбан-Зенит 21 минуту назад

      осталось 7 очков

      0
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      Рейтинг: +3398

      Спартач80 21 минуту назад

      В последнее время у нас чемпионы очень неубедительны,к сожалению.Что Спартак,что Локомотив,что Зенит.

      0
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      Рейтинг: +836

      Валерий1965 > Спартач80 16 минут назад

      Просто они убедительней остальных)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      TRELL 24 минуты назад

      Зенит с победой! Вперёд за чемпионством. Динамо молодцы,дали бой...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16936

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Доиграется Динамо до обладателя самого красивого стадиона в ФНЛ,
      гоните Широкова и за работу, состав позволяет более качественно и регулярно набирать очки.))

      0
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      Рейтинг: +716

      TOL47 39 минут назад

      С Победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Рубинище 42 минуты назад

      Победа на классе. Первый тайм вообще пешком хотели выиграть-не получилось, а как скорости прибавили Динамо поплыло. Счет мог быть и крупнее..

      6
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    • ...
      Рейтинг: +317

      andruhs 44 минуты назад

      Дзюба гол + пас и чуть штангу не сломал. Мущщщщина !!!

      4
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      Рейтинг: +2585

      BarStep 44 минуты назад

      Лучше бы Орлов комментировал, а не эти два мыкала...

      5
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      Рейтинг: +716

      TOL47 > BarStep 33 минуты назад

      Смотрю по инету, только шум стадиона, от бровки крики слышны тоже, без комментаторов , прикольно

      2
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