РПЛ. «Зенит» дома выиграл у «Динамо»

Голы нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака набрала 54 очка и сохранила первое место, оторвавшись от «Локомотива» на восемь баллов. «Динамо» с 28-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 60; 2:0 – Азмун, 66.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Оздоев, Ригони (Мусаев, 90), Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Азмун (Эрнани, 76), Дзюба.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Евгеньев, Морозов, Соу, Москвичев, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).

Предупреждения: Барриос, 62 – Панченко, 6; Соу, 20.

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