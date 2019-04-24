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    Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

    Защитники Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти не сыграют в матче 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

    Футболисты не поехали вместе с московской командой в Тулу. Об этом сообщает Sport24.

    Ранее появилась информация, что игру также пропустят Николай Рассказов и Луис Адриано.

    • Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля. Начало – в 20:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
    • «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на восьмой позиции.

    Источник: Sport24

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4681

      vka1970 10 минут назад

      Лихо закручено.
      Наверно к дождю !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      Parker > vka1970 42 секунды назад

      Малдера и Скалли надо вызывать)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Валерий1965 12 минут назад

      Арсенал вперёд!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16936

      Боцман59rus 31 минуту назад

      кононов только понял, что Жиго не готов? ...только до этого он напривозил на год вперед, пиджак вообще матчи смотрит, на последней прессконференции, показалось что он чуть чуть неживой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14457

      VVM1964 > Боцман59rus 28 минут назад

      Интересно , а кто будет в паре с Джикией играть ?

      1
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      Рейтинг: +698

      JTherry > VVM1964 12 минут назад

      в пару с Джикией всю неделю готовился к игре Гапонов

      1
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      ...
      Рейтинг: +16936

      Боцман59rus > VVM1964 11 минут назад

      Остался один ЦЗ и тот по крышам лазает - судьбу испытывает.)))

      0
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      Рейтинг: +633

      rammax fcsm 48 минут назад

      и??? и чё??? пиджак, кто играть будет??? команда укомплектована???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35002

      Project Бабангида 50 минут назад

      как бы опять после арсенала тренера не пришлось менять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9053

      slavutiq70 53 минуты назад

      А почему Жиго не поехал,,,наигрывать надо,,,неплохой защитник,,,Кононов чудит и чудит,,,,

      3
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      Рейтинг: +14457

      VVM1964 1 час назад

      Через час жду информации , что на встречу вылетел Спартак - 2 (((

      1
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      Рейтинг: +14457

      VVM1964 1 час назад

      " Интересная " предстоит игра - ведь не зря же Джикия отрабатывал удары с крыши стадиона , видимо нас ожидает какой то тактический сюрприз )))

      4
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      Рейтинг: +836

      Валерий1965 > VVM1964 13 минут назад

      Да точно! Только там у стадиона крыши нет) Но есть жилые дома поблизости!)))

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