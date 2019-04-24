Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

Защитники Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти не сыграют в матче 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Футболисты не поехали вместе с московской командой в Тулу. Об этом сообщает Sport24.

Ранее появилась информация, что игру также пропустят Николай Рассказов и Луис Адриано.