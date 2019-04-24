Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

Лихо закручено.
Наверно к дождю !
Защитники Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти не сыграют в матче 25-го тура чемпионата России с «Арсеналом».
Футболисты не поехали вместе с московской командой в Тулу. Об этом сообщает Sport24.
Ранее появилась информация, что игру также пропустят Николай Рассказов и Луис Адриано.
- Матч «Арсенал» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля. Начало – в 20:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
- «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на восьмой позиции.