Sport_inside: Адриано и Рассказов не сыграют с «Арсеналом» из-за повреждений

Вот ща представляйте, как будто Я комиссар Жебер и поднимаю руки вверх и говорю "Мы в дерьме!!"
Двое футболистов «Спартака» не помогут команде в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
По информации телеграм-канала Sport_inside, в игре не примут участие защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано.
У россиянина ушиб, к следующей встречи с «Рубином» (29 апреля) он должен быть готов. Бразилец получил повреждение колена, в общей сложности он может пропустить два-три матча.
- Игра «Арсенал» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля, и начнется в 20:30 по московскому времени.
- Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. Туляки располагаются на восьмой строчке.
Источник: Телеграм-канал Sport-inside
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