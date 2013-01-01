Sport_inside: Адриано и Рассказов не сыграют с «Арсеналом» из-за повреждений

Двое футболистов «Спартака» не помогут команде в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

По информации телеграм-канала Sport_inside, в игре не примут участие защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано.

У россиянина ушиб, к следующей встречи с «Рубином» (29 апреля) он должен быть готов. Бразилец получил повреждение колена, в общей сложности он может пропустить два-три матча.