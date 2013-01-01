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    Sport_inside: Адриано и Рассказов не сыграют с «Арсеналом» из-за повреждений

    Двое футболистов «Спартака» не помогут команде в матче 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    По информации телеграм-канала Sport_inside, в игре не примут участие защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано.

    У россиянина ушиб, к следующей встречи с «Рубином» (29 апреля) он должен быть готов. Бразилец получил повреждение колена, в общей сложности он может пропустить два-три матча.

    • Игра «Арсенал» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля, и начнется в 20:30 по московскому времени.
    • Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. Туляки располагаются на восьмой строчке.

    Источник: Телеграм-канал Sport-inside

    Образован от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1184 человека.  

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Маракушев 15 минут назад

      Вот ща представляйте, как будто Я комиссар Жебер и поднимаю руки вверх и говорю "Мы в дерьме!!"

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