Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Семин: «Почему не играл Смолов? Не могу ответить, это наше внутреннее дело»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). В игре не принимал участие нападающий московской команды Федор Смолов.

    – Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам. Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.

    – Тарасова вы выпустили под Еременко или по какой причине?

    – Он выходил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.

    – А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?

    – Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?

    • «Локомотив» набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Смолов в этом сезоне забил пять голов в составе железнодорожников в 21 матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +530

      Genz 6 минут назад

      Наконец, Семин понял, что Федя тормоз.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67904
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru