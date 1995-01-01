Семин: «Почему не играл Смолов? Не могу ответить, это наше внутреннее дело»

Наконец, Семин понял, что Федя тормоз.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). В игре не принимал участие нападающий московской команды Федор Смолов.
– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам. Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.
– Тарасова вы выпустили под Еременко или по какой причине?
– Он выходил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.
– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?
– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?
- «Локомотив» набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Смолов в этом сезоне забил пять голов в составе железнодорожников в 21 матче.