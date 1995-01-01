Семин: «Почему не играл Смолов? Не могу ответить, это наше внутреннее дело»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). В игре не принимал участие нападающий московской команды Федор Смолов.

– Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам. Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.

– Тарасова вы выпустили под Еременко или по какой причине?

– Он выходил потому, что в предыдущем матче хорошо вышел на замену и хорошо проводил тренировочную работу. Потому и играл, независимо от Еременко.

– А почему не было Смолова, который тоже неплохо провел прошлый матч?

– Это наше решение. Почему – я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?