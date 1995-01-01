Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

Чорлука то ладно. А эти ребята могли б и понадобиться...
Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом».
Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов. О причинах их отсутствия не сообщается.
- Матч «Ростов» – «Локомотив» состоится сегодня, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Железнодорожники занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на восемь очков. Ростовчане располагаются на седьмой строчке.