Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов. О причинах их отсутствия не сообщается.