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    Чорлука, Игнатьев и Денисов пропустят игру «Локомотива» с «Ростовом»

    Трое футболистов «Локомотива» не примут участие во встрече 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Как сообщили в пресс-службе москвичей, с желто-синими не сыграют защитник Ведран Чорлука и полузащитники Владислав Игнатьев и Игорь Денисов. О причинах их отсутствия не сообщается.

    • Матч «Ростов» – «Локомотив» состоится сегодня, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Железнодорожники занимают второе место в таблице, отставая от «Зенита» на восемь очков. Ростовчане располагаются на седьмой строчке.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Ашет Арбузян 56 минут назад

      Чорлука то ладно. А эти ребята могли б и понадобиться...

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