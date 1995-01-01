Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час

Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.

‏При этом журналисты забыли о футболисте почти на час. Бразилец устал ждать вопросов, рассердился и попросил разобрать телевизионное оборудование в его доме, а также пообещал больше никогда не давать интервью для Fox Sports.

Вчера «Крузейро» стал чемпионом лиги Минейро [бразильского штата Минас-Жерайс], сыграв вничью с «Атлетико Минейро» (1:1) во втором финальном матче (первая игра – 2:1). Роша вышел на замену и провел на поле 35 минут.

Форвард перешел в бразильский клуб из «Спартака» на правах аренды в начале апреля.