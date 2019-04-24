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    Зидан: «Реал» выиграл 33 титула чемпиона Испании. А сколько их у «Барселоны»?

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал большое отставание от «Барселоны» в турнирной таблице в текущем розыгрыше Примеры.

    После 34-х туров каталонцы лидируют в чемпионате, опережая мадридский клуб на 16 очков («Реал» проведет свой матч против «Хетафе» завтра вечером). Если сегодня «Атлетико» не наберет очков в игре с «Валенсией», сине-гранатовые досрочно завоюют чемпионский титул, который станет для них 26-м.

    «Ла Лига очень важна. Это задача, которая стоит перед нами каждый день. Победу в чемпионате будет нашей главной целью на следующий сезон.

    У нас есть 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»? Действительно, в последние несколько лет они отлично выступают, и мы должны это признать, но в нашей истории есть еще много титулов. Для меня это [победа в Примере] самый важный титул, за который я сражаюсь», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4181

      84aivengo 6 минут назад

      нашел время херами мериться ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4961

      mihail200606 32 минуты назад

      Ну 33,ну 26..не такая уж и большая разница.. Пиписками меряются..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Grizli4G 39 минут назад

      Посмотрим, как Реал во главе Зидана и компании будет играть в следующем сезоне

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      Челнинец > Grizli4G 30 минут назад

      без трансферов также будут, усиление надо！

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