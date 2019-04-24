Зидан: «Реал» выиграл 33 титула чемпиона Испании. А сколько их у «Барселоны»?

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал большое отставание от «Барселоны» в турнирной таблице в текущем розыгрыше Примеры.

После 34-х туров каталонцы лидируют в чемпионате, опережая мадридский клуб на 16 очков («Реал» проведет свой матч против «Хетафе» завтра вечером). Если сегодня «Атлетико» не наберет очков в игре с «Валенсией», сине-гранатовые досрочно завоюют чемпионский титул, который станет для них 26-м.

«Ла Лига очень важна. Это задача, которая стоит перед нами каждый день. Победу в чемпионате будет нашей главной целью на следующий сезон.

У нас есть 33 чемпионских титула. Сколько их у «Барселоны»? Действительно, в последние несколько лет они отлично выступают, и мы должны это признать, но в нашей истории есть еще много титулов. Для меня это [победа в Примере] самый важный титул, за который я сражаюсь», – сказал Зидан.