Малком может перейти из «Барселоны» в «Милан»

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Малкома. Бразилец является главной трансферной целью красно-черных этим летом.
Миланцы уже провели переговоры с представителем 22-летнего футболиста.
- Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» в июле 2018 года за 41 миллион евро.
- В текущем сезоне форвард провел за сине-гранатовых 19 игр, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
- Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.
- Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Малкомом не менее чем за 50 миллионов.