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    Малком может перейти из «Барселоны» в «Милан»

    «Милан» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Малкома. Бразилец является главной трансферной целью красно-черных этим летом.

    Миланцы уже провели переговоры с представителем 22-летнего футболиста.

    • Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» в июле 2018 года за 41 миллион евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за сине-гранатовых 19 игр, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
    • Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.
    • Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Малкомом не менее чем за 50 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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