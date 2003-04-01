Руководство «МЮ» недовольно тем, что Погба отказался публично заявить о своей преданности клубу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба проигнорировал просьбу клуба публично заявить о своей преданности клубу.

Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Telefoot, француз вызвал сильное недовольство у членов совета директоров «МЮ», отклонив их просьбу прекратить спекуляции по поводу перехода в «Реал» публичным опровержением.

Из-за этого поступка руководство «Юнайтед» даже готово продать футболиста этим летом.

Ранее стало известно, что Погба ведет переговоры с мадридским клубом. Сегодня появилась информация, что хавбек сообщил своим партнерам по «Манчестер Юнайтед», что хочет продолжить карьеру в «Реале».