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    Руководство «МЮ» недовольно тем, что Погба отказался публично заявить о своей преданности клубу

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба проигнорировал просьбу клуба публично заявить о своей преданности клубу.

    Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Telefoot, француз вызвал сильное недовольство у членов совета директоров «МЮ», отклонив их просьбу прекратить спекуляции по поводу перехода в «Реал» публичным опровержением.

    Из-за этого поступка руководство «Юнайтед» даже готово продать футболиста этим летом.

    Ранее стало известно, что Погба ведет переговоры с мадридским клубом. Сегодня появилась информация, что хавбек сообщил своим партнерам по «Манчестер Юнайтед», что хочет продолжить карьеру в «Реале».

    • Погба выступает за «МЮ» с 2016 года.
    • Контракт 26-летнего француза с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года с возможностью продление еще на сезон.
    • Как сообщают СМИ, сумма возможного трансфера полузащитника в «Реал» может составить 150 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      Kulima 7 минут назад

      Да и хрен с ним, отпустите вы его, что толку держать человека, который играет в пол ноги? Дайте шанс молодым и голодным до игр

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      smv73 28 минут назад

      "Ромбик" не поцеловал?

      0
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