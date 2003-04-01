Руководство «МЮ» недовольно тем, что Погба отказался публично заявить о своей преданности клубу

Да и хрен с ним, отпустите вы его, что толку держать человека, который играет в пол ноги? Дайте шанс молодым и голодным до игр
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба проигнорировал просьбу клуба публично заявить о своей преданности клубу.
Как сообщает Tribalfootball со ссылкой на Telefoot, француз вызвал сильное недовольство у членов совета директоров «МЮ», отклонив их просьбу прекратить спекуляции по поводу перехода в «Реал» публичным опровержением.
Из-за этого поступка руководство «Юнайтед» даже готово продать футболиста этим летом.
Ранее стало известно, что Погба ведет переговоры с мадридским клубом. Сегодня появилась информация, что хавбек сообщил своим партнерам по «Манчестер Юнайтед», что хочет продолжить карьеру в «Реале».
- Погба выступает за «МЮ» с 2016 года.
- Контракт 26-летнего француза с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года с возможностью продление еще на сезон.
- Как сообщают СМИ, сумма возможного трансфера полузащитника в «Реал» может составить 150 миллионов евро.