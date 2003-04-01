L’Equipe: Погба сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объявил одноклубникам, что хочет ближайшее летом перейти из английского клуба в «Реал».

Француза не устраивает турнирное положение клуба. Более того по информации источника, если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов, то англичане не смогут удержать футболиста.

Действующее соглашение полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что, если француз решит уйти, «Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника дешевле, чем за 150 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Погба в 43 матчах 16 голов и 11 голевых передач.

Журналист: «Переговоры Погба с «Реалом» достигли значительного прогресса»