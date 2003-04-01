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    L’Equipe: Погба сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объявил одноклубникам, что хочет ближайшее летом перейти из английского клуба в «Реал».

    Француза не устраивает турнирное положение клуба. Более того по информации источника, если «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов, то англичане не смогут удержать футболиста.

    • Действующее соглашение полузащитника с «МЮ» истекает летом 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что, если француз решит уйти, «Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника дешевле, чем за 150 миллионов евро.
    • В этом сезоне на счету Погба в 43 матчах 16 голов и 11 голевых передач.

    Журналист: «Переговоры Погба с «Реалом» достигли значительного прогресса»

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23034

      portero 6 минут назад

      сегодня с него мало толку будет

      1
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      Рейтинг: +1954

      ivan-football-fan 37 минут назад

      Секрет полишинеля....
      Человек, оторый ПОЛСЕЗОНА, СПЛАВЛЯЯ МОУРИНЬО, ХОДИЛ ПО ПОЛЮ ПЕШКОМ.., не может быть предан клубу!
      А когда, после прихода бедного Сульшера, наступил "момент истины", кто , как не лидеры типа Погба, должны были втащит клуб в зону ЛЧ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      OBOLEV 43 минуты назад

      Не думаю, что такое говорят перед решающими матчами ) Поль хоть и звезда, но если Ман юнайтет попадет в ЛЧ, то и контракт можно выбить больше. Думаю его агент это тоже понимает. И если и пускать слухи то уже после матча.

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