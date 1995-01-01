Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Журналист: «Переговоры Погба с «Реалом» достигли значительного прогресса»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».

    По информации твиттер-аккаунта Get French Football News со ссылкой на французского журналиста телеканала TF1 Фредерика Каленжа, переговоры между 26-летним футболистом и мадридцами достигли значительного прогресса.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» не продаст хавбека дешевле 150 миллионов евро.

    • В этом сезоне Погба провел за «Юнайтед» 43 встречи, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.
    • Английский клуб приобрел француза у «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    Источник: Твиттер-аккаунт Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7651

      DeStar 10 минут назад

      за такие бабки нахрен не нужен. Их может стоит де брюйне , но точно не погба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2188

      САДЫЧОК 15 минут назад

      да . не нужен этот размазня Реалу ! Он , как Балотелли выдающийся , НО такой же безбашенный !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68840
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru