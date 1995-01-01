Журналист: «Переговоры Погба с «Реалом» достигли значительного прогресса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».

По информации твиттер-аккаунта Get French Football News со ссылкой на французского журналиста телеканала TF1 Фредерика Каленжа, переговоры между 26-летним футболистом и мадридцами достигли значительного прогресса.

Ранее сообщалось, что «МЮ» не продаст хавбека дешевле 150 миллионов евро.