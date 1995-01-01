Журналист: «Переговоры Погба с «Реалом» достигли значительного прогресса»

за такие бабки нахрен не нужен. Их может стоит де брюйне , но точно не погба
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».
По информации твиттер-аккаунта Get French Football News со ссылкой на французского журналиста телеканала TF1 Фредерика Каленжа, переговоры между 26-летним футболистом и мадридцами достигли значительного прогресса.
Ранее сообщалось, что «МЮ» не продаст хавбека дешевле 150 миллионов евро.
- В этом сезоне Погба провел за «Юнайтед» 43 встречи, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.
- Английский клуб приобрел француза у «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.