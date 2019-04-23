CdS: «Бавария» готова предложить 70 миллионов за Кьезу

Опять утка, бомбардир, может хватит, а?
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.
21-летний итальянец входит в сферу интересов «Баварии», которая готова предложить за него 70 миллионов.
Известно, что в хавбеке также заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Челси».
- Кьеза – воспитанник клуба из Флоренции. Подписал взрослый контракт в июле 2016 года.
- В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 8 ассистов в 35 играх всех турниров.
- Контракт рассчитан до июня 2022 года. Цена по Transfermarkt – 50 миллионов.
- После 33 туров Серии А команда Винченцо Монтеллы занимает 11 место в турнирной таблице.