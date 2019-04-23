Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    CdS: «Бавария» готова предложить 70 миллионов за Кьезу

    Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

    21-летний итальянец входит в сферу интересов «Баварии», которая готова предложить за него 70 миллионов.

    Известно, что в хавбеке также заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Челси».

    • Кьеза – воспитанник клуба из Флоренции. Подписал взрослый контракт в июле 2016 года.
    • В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 8 ассистов в 35 играх всех турниров.
    • Контракт рассчитан до июня 2022 года. Цена по Transfermarkt – 50 миллионов.
    • После 33 туров Серии А команда Винченцо Монтеллы занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2019 22:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2534

      zatonn 49 минут назад

      Опять утка, бомбардир, может хватит, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      koli4ka 1 час назад

      На каку-то Кьезу 70 лимонов не жалко,лучше бы Мопед купили в ПСЖ за 150 лимонов...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67334
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru