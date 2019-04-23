CdS: «Бавария» готова предложить 70 миллионов за Кьезу

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

21-летний итальянец входит в сферу интересов «Баварии», которая готова предложить за него 70 миллионов.

Известно, что в хавбеке также заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Челси».