Автор 5-ти голов в Серии А де Рун: «У меня на 5 мячей больше, чем у Месси»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рун поделился впечатлениями после 100-го матча в чемпионате Италии.

100-й для голландца стала игра с «Наполи» (1:2) в 33-м туре.

«Говорить, что я сыграл 100 матчей – хвастовство. Поэтому я добавил к картинке скромное примечание», – подписал игрок поздравительную графику клуба, добавив к изображению текст «Кстати, пять голов в чемпионате Италии – это на пять больше, чем у Месси».

Де Рун перешел в «Аталанту» в июле 2017 года из «Мидлсбро» за 17 миллионов евро. Выступал за команду из Бергамо в сезоне-2015/16.

В текущем сезоне забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 37 играх всех турниров.