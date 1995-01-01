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    Маркизио: «Рад, что переехал в Петербург и помог «Зениту»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио дал интервью о переходе в российский клуб. Итальянец пополнил состав команды Сергея Семака в сентябре.

    – Мало кто из титулованных футболистов топовых клубов горит желанием перебраться в Россию. Как вы решились на такую авантюру, прожив всю жизнь в Италии?

    – Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. «Зенит» сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

    – Вы большой поклонник искусства. С каким итальянским городом вы могли бы сравнить Петербург в этом плане?

    – На самом деле я не могу сказать, что я эксперт по России, потому что я еще не посетил Москву. Я очень хотел бы узнать этот город получше.

    Искусство мне действительно очень нравится. Если говорить о Петербурге, то я бы сравнил его с такими крупными и значимыми с культурной точки зрения городами, как Рим или Венеция.

    Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются.

    • С июня 2008 по сентябрь 2018 года Маркизио выступал за «Ювентус».
    • В текущем сезоне принял участие в 15 матчах всех турниров и забил 2 гола.

    Источник: «Невские новости»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1993

      raritet 10 минут назад

      Наверное с переводом что-то...

      0
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      Рейтинг: +368

      Nekit92 14 минут назад

      Чем это он помог интересно...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1404

      TOMSON 21 минуту назад

      «Половина» чемпионата в Москве проходит, а он там так и не был. Это к слову о его помощи и причастности к чемпионству.

      0
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      Рейтинг: +3016

      порт 34 минуты назад

      Помощник..., твою мать.Ехал бы ты к себе в Италию.

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      Рейтинг: +38

      Boeung777 50 минут назад

      А как мы рады...

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