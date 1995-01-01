Маркизио: «Рад, что переехал в Петербург и помог «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио дал интервью о переходе в российский клуб. Итальянец пополнил состав команды Сергея Семака в сентябре.

– Мало кто из титулованных футболистов топовых клубов горит желанием перебраться в Россию. Как вы решились на такую авантюру, прожив всю жизнь в Италии?

– Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург, и, как видите, смог помочь команде. «Зенит» сейчас идет на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

– Вы большой поклонник искусства. С каким итальянским городом вы могли бы сравнить Петербург в этом плане?

– На самом деле я не могу сказать, что я эксперт по России, потому что я еще не посетил Москву. Я очень хотел бы узнать этот город получше.

Искусство мне действительно очень нравится. Если говорить о Петербурге, то я бы сравнил его с такими крупными и значимыми с культурной точки зрения городами, как Рим или Венеция.

Для меня большая честь, что я встал в один ряд с другими представителями моей страны, которые являются своеобразными культурными мостами между Россией и Италией. Я очень горд и рад, что, надеюсь, способствую налаживанию отношений между нашими странами. Вы видите, сколько итальянцев на улицах Петербурга. Это значит, что все получается, отношения улучшаются.