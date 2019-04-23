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    Роша завоевал первый трофей с «Крузейро» спустя менее месяца после ухода из «Спартака». Он выиграл чемпионат штата

    «Крузейро» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1, первая встреча – 2:1) в ответном матче финала лиги Минейро и завоевал звание чемпиона штата Минас-Жерайс.

    На 65-й минуте на поле в составе «Крузейро» вышел нападающий Педро Роша. В начале апреля бразильский клуб арендовал 24-летнего футболиста у «Спартака».

    «Как прекрасно быть чемпионом!» – подписал Роша выложенную в инстаграме фотографию с трофеем.

    • Аренда бразильского форварда в «Крузейро» рассчитана до 31 декабря этого года.
    • «Спартак» приобрел Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

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    Источник: Инстаграм Педро Роши

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12546

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Чемпион области что-ли?...

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