Роша завоевал первый трофей с «Крузейро» спустя менее месяца после ухода из «Спартака». Он выиграл чемпионат штата

«Крузейро» сыграл вничью с «Атлетико Минейро» (1:1, первая встреча – 2:1) в ответном матче финала лиги Минейро и завоевал звание чемпиона штата Минас-Жерайс.

На 65-й минуте на поле в составе «Крузейро» вышел нападающий Педро Роша. В начале апреля бразильский клуб арендовал 24-летнего футболиста у «Спартака».

«Как прекрасно быть чемпионом!» – подписал Роша выложенную в инстаграме фотографию с трофеем.

Аренда бразильского форварда в «Крузейро» рассчитана до 31 декабря этого года.

«Спартак» приобрел Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.