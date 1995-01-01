«Ювентус» переключил внимание с Марсело на Гримальдо

«Ювентус» интересуется левым защитником «Бенфики» Алехандро Гримальдо.
Как сообщает Football Espana со ссылкой на Calciomercato, туринцы больше не рассматривают кандидатуру защитника «Реала» Марсело.
- В этом сезоне 23-летний испанец провел за лиссабонскую команду 50 матчей, забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
- Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.
- В 2016 году португальский клуб заплатил за Гримальдо «Барселоне» 2,1 миллиона.