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    «Ювентус» переключил внимание с Марсело на Гримальдо

    «Ювентус» интересуется левым защитником «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

    Как сообщает Football Espana со ссылкой на Calciomercato, туринцы больше не рассматривают кандидатуру защитника «Реала» Марсело.

    • В этом сезоне 23-летний испанец провел за лиссабонскую команду 50 матчей, забил семь голов и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт Гримальдо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.
    • В 2016 году португальский клуб заплатил за Гримальдо «Барселоне» 2,1 миллиона.

    Источник: Football Espana

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