Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» и «Атлетико» претендуют на Икарди

«ПСЖ» и «Атлетико» вступили в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди.

По информации Gazzetta dello Sport, аргентинец является основной целью французского клуба в летнее трансяерное окно. Сумма сделки может составить около 70 миллионов евро.

В свою очередь, мадридцы уже связались с 26-летним футболистом на предмет возможного перехода. При этом «ПСЖ» считает фаворитом в гонке за форварда.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет уйти из «Интера». Интерес к нему проявляют еще четыре клуба.