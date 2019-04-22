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    Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» и «Атлетико» претендуют на Икарди

    «ПСЖ» и «Атлетико» вступили в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    По информации Gazzetta dello Sport, аргентинец является основной целью французского клуба в летнее трансяерное окно. Сумма сделки может составить около 70 миллионов евро.

    В свою очередь, мадридцы уже связались с 26-летним футболистом на предмет возможного перехода. При этом «ПСЖ» считает фаворитом в гонке за форварда.

    Ранее сообщалось, что Икарди хочет уйти из «Интера». Интерес к нему проявляют еще четыре клуба.

    • В этом сезоне аргентинец провел за «Интер» 32 матча, записав на свой счет 16 голов и пять результативных передач.
    • Контракт нападающего с миланцами рассчитан до 2021 года, а трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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