Gazzetta dello Sport: «ПСЖ» и «Атлетико» претендуют на Икарди

«ПСЖ» и «Атлетико» вступили в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди.
По информации Gazzetta dello Sport, аргентинец является основной целью французского клуба в летнее трансяерное окно. Сумма сделки может составить около 70 миллионов евро.
В свою очередь, мадридцы уже связались с 26-летним футболистом на предмет возможного перехода. При этом «ПСЖ» считает фаворитом в гонке за форварда.
Ранее сообщалось, что Икарди хочет уйти из «Интера». Интерес к нему проявляют еще четыре клуба.
- В этом сезоне аргентинец провел за «Интер» 32 матча, записав на свой счет 16 голов и пять результативных передач.
- Контракт нападающего с миланцами рассчитан до 2021 года, а трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.