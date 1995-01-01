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    «Нью-Йорк Ред Буллз» опроверг информацию о назначении Анри главным тренером

    Представитель «Нью-Йорк Ред Буллз» опроверг информацию о том, что новым главным тренером американской команды станет Тьерри Анри.

    Накануне Sky Sports сообщил, что клуб МЛС в ближайшее время анонсирует назначение бывшего нападающего «быков» на пост главного тренера.

    Вскоре спортивный директор «Нью-Йорк Ред Буллз» Денис Хэмлетт выступил с опровержением фейковой новости.

    «Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к «Нью-Йорк Ред Буллз», не соответствуют действительности», – заявил представитель клуба.

    • Анри выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз» в качестве футболиста с 2010 по 2014 год.
    • В составе «быков» он провел 135 матчей и забил 52 гола.
    • Единственный опыт самостоятельной работы у Анри был в «Монако», где он проработал чуть более трех месяцев.

    Источник: Goal.com

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