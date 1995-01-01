«Нью-Йорк Ред Буллз» опроверг информацию о назначении Анри главным тренером

Представитель «Нью-Йорк Ред Буллз» опроверг информацию о том, что новым главным тренером американской команды станет Тьерри Анри.

Накануне Sky Sports сообщил, что клуб МЛС в ближайшее время анонсирует назначение бывшего нападающего «быков» на пост главного тренера.

Вскоре спортивный директор «Нью-Йорк Ред Буллз» Денис Хэмлетт выступил с опровержением фейковой новости.

«Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к «Нью-Йорк Ред Буллз», не соответствуют действительности», – заявил представитель клуба.