Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для «Спартака». Его надо поддержать»

Хорошо, что ты это понимаешь, Антоха. А то у нас болельщики через одного очень обидчивые и забывчивые.
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», высказался о ситуации с Денисом Глушаковым.
Россиянина критикуют фанаты московского клуба. Они считают, что футболист причастен к отставке экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Грустно, что Каррера ушел, с ним мы добились многого. Но это футбол, это жизнь.
Ситуация с Глушаковым? Это началось, когда я ушел. Я читал новости. Глушаков мой друг, не могу судить о нем по новостям. Он капитан команды. Его надо поддерживать, нужно помнить, сколько он сделал для клуба», – сказал голландец в эфире передачи «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 115 матчей и забил 59 голов.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- В сезоне-2016/17 футболист и тренер выиграли чемпионат России.