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    Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для «Спартака». Его надо поддержать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», высказался о ситуации с Денисом Глушаковым.

    Россиянина критикуют фанаты московского клуба. Они считают, что футболист причастен к отставке экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Грустно, что Каррера ушел, с ним мы добились многого. Но это футбол, это жизнь.

    Ситуация с Глушаковым? Это началось, когда я ушел. Я читал новости. Глушаков мой друг, не могу судить о нем по новостям. Он капитан команды. Его надо поддерживать, нужно помнить, сколько он сделал для клуба», – сказал голландец в эфире передачи «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 115 матчей и забил 59 голов.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • В сезоне-2016/17 футболист и тренер выиграли чемпионат России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      GermanVo 27 минут назад

      Хорошо, что ты это понимаешь, Антоха. А то у нас болельщики через одного очень обидчивые и забывчивые.

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