Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для «Спартака». Его надо поддержать»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», высказался о ситуации с Денисом Глушаковым.

Россиянина критикуют фанаты московского клуба. Они считают, что футболист причастен к отставке экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Грустно, что Каррера ушел, с ним мы добились многого. Но это футбол, это жизнь.

Ситуация с Глушаковым? Это началось, когда я ушел. Я читал новости. Глушаков мой друг, не могу судить о нем по новостям. Он капитан команды. Его надо поддерживать, нужно помнить, сколько он сделал для клуба», – сказал голландец в эфире передачи «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».