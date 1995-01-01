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    Бундеслига. «Айнтрахт» упустил победу над «Вольфсбургом», пропустив на 90-й минуте

    Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Команды сыграли вничью – 1:1.

    Полузащитник гостей Джонатан Де Гузман забил первый гол в этой встрече на 78-й минуте. Защитник хозяев Джон Энтони Брукс на 90-й минуте счет сравнял.

    «Айнтрахт» набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург», в активе которого 46 баллов, располагается на девятой строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

    Вольфсбург – Айнтрахт – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Де Гузман, 78; 1:1 – Брукс, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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