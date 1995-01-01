Бундеслига. «Айнтрахт» упустил победу над «Вольфсбургом», пропустив на 90-й минуте

Завершился матч 30-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Команды сыграли вничью – 1:1.
Полузащитник гостей Джонатан Де Гузман забил первый гол в этой встрече на 78-й минуте. Защитник хозяев Джон Энтони Брукс на 90-й минуте счет сравнял.
«Айнтрахт» набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург», в активе которого 46 баллов, располагается на девятой строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур
Вольфсбург – Айнтрахт – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Де Гузман, 78; 1:1 – Брукс, 90.