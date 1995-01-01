Карпин: «Судьи сказали, что второй гол «Оренбурга» забит из офсайда»

Лучше бы Валера говорил в этом матче не о судейских ошибках, а об игре Ростова в нападении.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:3)
Ранее клуб опубликовал видео с судейскими ошибками в этой встрече. Главным арбитром игры был Михаил Вилков.
– Дал себе слово не комментировать ошибки арбитров и не делал этого. После финального свистка не говорил о судействе и не списывал поражение на ошибки рефери. Но если промахи были, и после них забили голы, естественно, это повлияло на результат.
– Как относитесь к варианту с привлечением в РПЛ иностранных судей?
– Дело не в иностранцах. Важно, чтобы наши арбитры нормально судили, более внимательно – чем ближе конец сезона, тем больше ошибки влияют на распределение мест – это касается и чемпионата, и также решающих стадий Кубка России. Но, как я понимаю, там уже используется и будет далее использоваться, система VAR. Нельзя допускать, чтобы огрехи часто повторялись. Хотелось бы, чтобы судейские руководители уделили этому более пристальное внимание.
– Вы не видите в судействе матча с «Оренбургом» предвзятости?
– Не знаю, не могу этого утверждать. Повторяю: если ошибки случились, и это признанный факт, то подобное влияет на результат. Нужно быть более внимательными.
– Был бы VAR – вам бы 2 гола не засчитали.
– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С VAR сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.
– Общались с арбитрами после матча?
– Да, они сказали, что второй гол забит из положения «вне игры».