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    Карпин: «Судьи сказали, что второй гол «Оренбурга» забит из офсайда»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:3)

    Ранее клуб опубликовал видео с судейскими ошибками в этой встрече. Главным арбитром игры был Михаил Вилков.

    – Дал себе слово не комментировать ошибки арбитров и не делал этого. После финального свистка не говорил о судействе и не списывал поражение на ошибки рефери. Но если промахи были, и после них забили голы, естественно, это повлияло на результат.

    – Как относитесь к варианту с привлечением в РПЛ иностранных судей?

    – Дело не в иностранцах. Важно, чтобы наши арбитры нормально судили, более внимательно – чем ближе конец сезона, тем больше ошибки влияют на распределение мест – это касается и чемпионата, и также решающих стадий Кубка России. Но, как я понимаю, там уже используется и будет далее использоваться, система VAR. Нельзя допускать, чтобы огрехи часто повторялись. Хотелось бы, чтобы судейские руководители уделили этому более пристальное внимание.

    – Вы не видите в судействе матча с «Оренбургом» предвзятости?

    – Не знаю, не могу этого утверждать. Повторяю: если ошибки случились, и это признанный факт, то подобное влияет на результат. Нужно быть более внимательными.

    – Был бы VAR – вам бы 2 гола не засчитали.

    – Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С VAR сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.

    – Общались с арбитрами после матча?

    – Да, они сказали, что второй гол забит из положения «вне игры».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1078

      Бухбух 1 час назад

      Лучше бы Валера говорил в этом матче не о судейских ошибках, а об игре Ростова в нападении.

      0
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      Рейтинг: +2313

      Yev 1 час назад

      Когда уже VAR начнут применять, чтобы не слышать это нытьё и разговоры в пользу бедных. К чему это, Ростову теперь полочка добавят в таблице? Надо забивать своё прежде всего, а уже потом рассуждать по поводу судейства.

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      Рейтинг: +3225

      Агасфер > Yev 27 минут назад

      А что ,нытьё в Европе прекратилось? Или англичане жаждут его ввести?

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