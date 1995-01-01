Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Лебеф: «Думаю, время Моуринью закончилось»

    Бывший полузащитник «Челси» Франк Лебеф считает, что карьера экс-тренера лондонцев Жозе Моуринью идет на спад. По словам француза, португальский специалист растерял некоторые свои качества.

    «Я думаю, время Моуринью закончилось.

    Я очень любил его, когда он пришел в «Челси» в первый раз после того, что сделал с «Порту» [Моуринью выиграл с португальской командой подряд Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в 2003-м и 2004 году соответственно].

    Но я думаю, что он чего-то лишился. Я помню, что все игроки говорили «мы любим его». Я помню, как плакал в «Интере» Марко Матерацци и все такое.

    Я думаю, он потерял это до такой степени, что даже футболисты, игравшие в «Манчестер Юнайтед», начали ненавидеть его.

    Считаю, что он должен думать о своей жизни, и если он хочет вернуться в большой клуб, возможно, «ПСЖ», он должен что-то изменить», – сказал Лебеф.

    • Моуринью – двукратный чемпион Португалии и Италии, трехкратный победитель АПЛ, чемпион Испании, обладатель Кубка УЕФА и Лиги Европы, двукратный победитель Лиги чемпионов.
    • В своей тренерской карьере 56-летний португалец выиграл 25 трофеев.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68840
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru