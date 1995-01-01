Лебеф: «Думаю, время Моуринью закончилось»

Бывший полузащитник «Челси» Франк Лебеф считает, что карьера экс-тренера лондонцев Жозе Моуринью идет на спад. По словам француза, португальский специалист растерял некоторые свои качества.

«Я думаю, время Моуринью закончилось.

Я очень любил его, когда он пришел в «Челси» в первый раз после того, что сделал с «Порту» [Моуринью выиграл с португальской командой подряд Кубок УЕФА и Лигу чемпионов в 2003-м и 2004 году соответственно].

Но я думаю, что он чего-то лишился. Я помню, что все игроки говорили «мы любим его». Я помню, как плакал в «Интере» Марко Матерацци и все такое.

Я думаю, он потерял это до такой степени, что даже футболисты, игравшие в «Манчестер Юнайтед», начали ненавидеть его.

Считаю, что он должен думать о своей жизни, и если он хочет вернуться в большой клуб, возможно, «ПСЖ», он должен что-то изменить», – сказал Лебеф.