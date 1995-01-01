Пресс-атташе «Енисея» – об оставшихся матчах сезона: «Соперникам очки нужнее»

Правильно все Аленичев сказал, все взвешено и по полочкам.
Нехрен интервью раздербанивать и вырывать слова из контекста!!!!
Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис заявил, что в оставшихся матчах сезона очки нужнее соперникам, нежели красноярской команде.
«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.
Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Спартака» сказал, что красно-белым очки важнее, поскольку они борются за попадание в Лигу чемпионов.
- По итогам 24 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков.
- От 14-й позиции, дающей право сохранить прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи, команда отстает на 8 баллов.