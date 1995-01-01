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    Пресс-атташе «Енисея» – об оставшихся матчах сезона: «Соперникам очки нужнее»

    Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис заявил, что в оставшихся матчах сезона очки нужнее соперникам, нежели красноярской команде.

    «Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.

    Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Спартака» сказал, что красно-белым очки важнее, поскольку они борются за попадание в Лигу чемпионов.

    • По итогам 24 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 очков.
    • От 14-й позиции, дающей право сохранить прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи, команда отстает на 8 баллов.

    Источник: твиттер Станислава Меркиса

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +18359

      афоня72 18 минут назад

      Правильно все Аленичев сказал, все взвешено и по полочкам.
      Нехрен интервью раздербанивать и вырывать слова из контекста!!!!

      1
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      Рейтинг: +22778

      portero 23 минуты назад

      вы уже уступили место Сочи и Тамбову, второй командой надеюсь будет Анжи , а не Уфа

      2
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      Рейтинг: +16

      Феликс Сметана 33 минуты назад

      вы реально не понимаете что это сарказм? и что это было сказано после слов Аленичева

      2
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      Рейтинг: +28

      Denis-72007 35 минут назад

      Бред какой-то, айда теперь всем проигрывать?) Не команда а фиг знает что, силы воли что-ли нет, свиньям продули, теперь Оренбургу на очередь?

      0
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      Рейтинг: +82

      lebron777 35 минут назад

      да это спецом всё делается , чтоб расслабить соперника , другое вопрос получится ли задуманное . Любой проф. спортсмен не любит проигрывать, да и показать себя для будущей карьеры тоже лишним не будет

      0
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      Рейтинг: +1069

      Axe111 1 час назад

      Ужас а не команда, просто помойка

      1
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      Рейтинг: +3002

      порт 1 час назад

      Хорошо так потроллил Аленичева.

      5
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      Рейтинг: +256

      Звезда запаса 1 час назад

      Полная безоговорочная капитуляция.

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      Рейтинг: +1411

      absent32 1 час назад

      енисей сдается?)))

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      Рейтинг: +1409

      Ubuntu 1 час назад

      Нагибаются и раздвигают. Соперникам ведь нужнее

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