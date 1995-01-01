Пресс-атташе «Енисея» – об оставшихся матчах сезона: «Соперникам очки нужнее»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис заявил, что в оставшихся матчах сезона очки нужнее соперникам, нежели красноярской команде.

«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Спартака» сказал, что красно-белым очки важнее, поскольку они борются за попадание в Лигу чемпионов.