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    Аленичев: «Наверное, неправильно говорить, что «Енисею» еще что-то светит. Вряд ли»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в мате 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    — Закономерная победа фаворита. В первом тайме играли более-менее дисциплинировано. Понятно, что «Спартак» имел преимущество по владению, но без опасных моментов, кроме удара Адриано головой. Шло к тому, что тайм закончится ничьей, однако пропустили контратаку.

    В перерыве умышленно сделал две замены — выпустил Торбинского и Зотова, который прошли спартаковскую школу. Рассчитывал, что покажем комбинационный футбол. Так и начался второй тайм. И появилась мысль добавить скорости в атаке — поменяли Сашу Соболева, который неплохо смотрелся, на более быстрого Саркисова. Планировал, что его будут находить передачами Зотов и Торбинский. К сожалению, через минуту Саркисов получил травму и в течение 30 минут мы играли в меньшинстве. Шансов спасти матч было немного. «Спартак» этим воспользовался. Наверное, ему очки важнее — в борьбе за Лигу чемпионов. Хочу поздравить «Спартак» с днем рождения. Чемпионство уже вряд ли «Зенит» упустит после победы над «Краснодаром», но я желаю «Спартаку» (и сказал об этом Кононову) — попасть в зону Лиги чемпионов.

    — А «Енисею» разве не нужны очки для борьбы за стыки?

    — Думаю, вы в курсе, что нас все похоронили. Наверное, неправильно говорить, что нам еще что-то светит. Вряд ли. У нас впереди еще два выезда к «Зениту» и «Локомотиву», мы реально оцениваем ситуацию. Неслучайно я сказал так. Но мы будем работать на максимуме, чтобы достойно завершить сезон.

    — У вас не очень хорошие отношения с руководством «Енисея». Вы доработаете сезона?

    — Да.

    — Но в чем ваша мотивация, если понимаете, что вряд ли получится остаться в РПЛ?

    — Должен доработать контракт до конца — он заканчивается 31 мая.

    — Просто для зарплаты?

    — Почему вас так интересует моя зарплата? Я должен доработать до конца контракта, все.

    Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1329

      каа 19 минут назад

      Свою задачу выполнил... можно и уходить...(((
      Если Енисей что то значил бы для него , давно ушел бы...(((

      0
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      Рейтинг: +2292

      Yev 25 минут назад

      Какое-то странное интервью, как допрос. Прчему формулировка вопросов крайне не корректная? Такое впечатление, что Дима кому-то перешёл дорогу и его теперь информационно топят.

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      Рейтинг: +1881

      ivan-football-fan > Yev 44 секунды назад

      Справедливо+

      0
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      Рейтинг: +153

      Александр Став 35 минут назад

      журналюги....

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