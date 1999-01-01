Аленичев: «Наверное, неправильно говорить, что «Енисею» еще что-то светит. Вряд ли»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в мате 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

— Закономерная победа фаворита. В первом тайме играли более-менее дисциплинировано. Понятно, что «Спартак» имел преимущество по владению, но без опасных моментов, кроме удара Адриано головой. Шло к тому, что тайм закончится ничьей, однако пропустили контратаку.

В перерыве умышленно сделал две замены — выпустил Торбинского и Зотова, который прошли спартаковскую школу. Рассчитывал, что покажем комбинационный футбол. Так и начался второй тайм. И появилась мысль добавить скорости в атаке — поменяли Сашу Соболева, который неплохо смотрелся, на более быстрого Саркисова. Планировал, что его будут находить передачами Зотов и Торбинский. К сожалению, через минуту Саркисов получил травму и в течение 30 минут мы играли в меньшинстве. Шансов спасти матч было немного. «Спартак» этим воспользовался. Наверное, ему очки важнее — в борьбе за Лигу чемпионов. Хочу поздравить «Спартак» с днем рождения. Чемпионство уже вряд ли «Зенит» упустит после победы над «Краснодаром», но я желаю «Спартаку» (и сказал об этом Кононову) — попасть в зону Лиги чемпионов.

— А «Енисею» разве не нужны очки для борьбы за стыки?

— Думаю, вы в курсе, что нас все похоронили. Наверное, неправильно говорить, что нам еще что-то светит. Вряд ли. У нас впереди еще два выезда к «Зениту» и «Локомотиву», мы реально оцениваем ситуацию. Неслучайно я сказал так. Но мы будем работать на максимуме, чтобы достойно завершить сезон.

— У вас не очень хорошие отношения с руководством «Енисея». Вы доработаете сезона?

— Да.

— Но в чем ваша мотивация, если понимаете, что вряд ли получится остаться в РПЛ?

— Должен доработать контракт до конца — он заканчивается 31 мая.

— Просто для зарплаты?

— Почему вас так интересует моя зарплата? Я должен доработать до конца контракта, все.

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