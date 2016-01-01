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    Эмери: «Я хочу выиграть что-то важное с «Арсеналом»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал свой рекорд по количеству побед в клубе. Матча с «Наполи» в Лиге Европы стал 50-м для Эмери в «Арсенале», из них он выиграл 32 игры. Это больше, чем у любого другого тренера клуба за столько же игр.

    «Это великолепно для нас как для команды и для меня как для тренера, но я хочу побеждать во всех матчах, в которых играю.

    Я хочу быть здесь и иметь возможность выиграть что-то важное с «Арсеналом». Думаю, что мы становимся лучше. В наших руках сделать что-то важное в концовке сезона.

    Я горжусь игроками, горжусь клубом, горжусь нашими болельщиками, горжусь ситуацией сейчас – возможностями в Лиге Европы и АПЛ», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Валенсией».
    • В АПЛ команда идет четвертой.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1058

      Бухбух 22 минуты назад

      Намекает на очередную победу в ЛЕ.

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