Эмери: «Я хочу выиграть что-то важное с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал свой рекорд по количеству побед в клубе. Матча с «Наполи» в Лиге Европы стал 50-м для Эмери в «Арсенале», из них он выиграл 32 игры. Это больше, чем у любого другого тренера клуба за столько же игр.

«Это великолепно для нас как для команды и для меня как для тренера, но я хочу побеждать во всех матчах, в которых играю.

Я хочу быть здесь и иметь возможность выиграть что-то важное с «Арсеналом». Думаю, что мы становимся лучше. В наших руках сделать что-то важное в концовке сезона.

Я горжусь игроками, горжусь клубом, горжусь нашими болельщиками, горжусь ситуацией сейчас – возможностями в Лиге Европы и АПЛ», – сказал Эмери.