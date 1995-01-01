Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об инцидента с полузащитником Аязом Гулиевым.

Коротко о ситуации:

10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу.

Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США Майк Коул.

Между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.

«Спартак» заявил, что «Гулиев будет строго наказан» за инцидент, но не раскрыл деталей наказания.

12 апреля Гулиев извинился перед клубом и болельщиками.

Пострадавший Майк Коул написал в своем фейсбуке, что вместе с Гулиевым они направили деньги на благотворительность.

— Ситуация с Гулиевым разрешилась?

— Думаю, да. Официально должны сказать, что все в порядке. Конечно, я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. И то, каким образом он (американец) повел себя и поставил, это лично для меня вызывает большое уважение.