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    Кононов – о ситуации с Гулиевым: «Добро всегда побеждает зло»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об инцидента с полузащитником Аязом Гулиевым.

    Коротко о ситуации:

    • 10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу.
    • Пострадавшим оказался 29-летний гражданин США Майк Коул.
    • Между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.
    • «Спартак» заявил, что «Гулиев будет строго наказан» за инцидент, но не раскрыл деталей наказания.
    • 12 апреля Гулиев извинился перед клубом и болельщиками.
    • Пострадавший Майк Коул написал в своем фейсбуке, что вместе с Гулиевым они направили деньги на благотворительность.

    — Ситуация с Гулиевым разрешилась?

    — Думаю, да. Официально должны сказать, что все в порядке. Конечно, я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. И то, каким образом он (американец) повел себя и поставил, это лично для меня вызывает большое уважение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +356

      CSKA57 26 минут назад

      Все понятно! Гулиев - добро, американец - зло.

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