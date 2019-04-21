Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монако», у Мбаппе хет-трик

Летом надо будет усиливаться. Один Головин не вытащит. Будут добротные игроки - будет Лига Чемпионов через 2 сезона.
«ПСЖ» разгромил «Монако» в матче 33-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. Три гола забил форвард парижан Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» с 84 очками занимает первое место, сегодня парижане досрочно стали чемпионами Франции. «Монако» с 32 очками идет на 16-м месте.
В другом матче «Реймс» проиграл «Сент-Этьену» – 0:2.
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур
Реймс – Сент-Этьен – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Кабелла, 25; 0:2 – Энгельс (в свои ворота), 51.
Голы: 1:0 – Мбаппе, 15; 2:0 – Мбаппе, 38; 3:0 – Мбаппе, 55; 3:1 – Головин, 80.
«ПСЖ»: Ареоля, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Алвес, Курзава (Неймар, 46), Дагба, Верратти (Дракслер, 76), Паредес (Кавани, 73), Мбаппе, Диаби.
«Монако»: Субашич (Бенальо, 13), Балло-Туре, Жемерсон (Ахолу, 66), Глик, Бадьяшил, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао (Винисиус, 46), Мартинш.
Предупреждение: нет – Глик, 30.
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