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    Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монако», у Мбаппе хет-трик

    «ПСЖ» разгромил «Монако» в матче 33-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. Три гола забил форвард парижан Килиан Мбаппе.

    «ПСЖ» с 84 очками занимает первое место, сегодня парижане досрочно стали чемпионами Франции. «Монако» с 32 очками идет на 16-м месте.

    В другом матче «Реймс» проиграл «Сент-Этьену» – 0:2.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    Реймс – Сент-Этьен – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 25; 0:2 – Энгельс (в свои ворота), 51.

    ПСЖ – Монако – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 15; 2:0 – Мбаппе, 38; 3:0 – Мбаппе, 55; 3:1 – Головин, 80.

    «ПСЖ»: Ареоля, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Алвес, Курзава (Неймар, 46), Дагба, Верратти (Дракслер, 76), Паредес (Кавани, 73), Мбаппе, Диаби.

    «Монако»: Субашич (Бенальо, 13), Балло-Туре, Жемерсон (Ахолу, 66), Глик, Бадьяшил, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао (Винисиус, 46), Мартинш.

    Предупреждение: нет – Глик, 30.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам

    Источник: «Бомбардир»

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    21.04.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10223

      bset 44 минуты назад

      Летом надо будет усиливаться. Один Головин не вытащит. Будут добротные игроки - будет Лига Чемпионов через 2 сезона.

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      Рейтинг: +679

      CSKA471 1 час назад

      Сашка вообще лучший в составе монегасков

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