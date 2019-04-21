Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монако», у Мбаппе хет-трик

«ПСЖ» разгромил «Монако» в матче 33-го тура Лиги 1 со счетом 3:0. Три гола забил форвард парижан Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» с 84 очками занимает первое место, сегодня парижане досрочно стали чемпионами Франции. «Монако» с 32 очками идет на 16-м месте.

В другом матче «Реймс» проиграл «Сент-Этьену» – 0:2.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Реймс – Сент-Этьен – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кабелла, 25; 0:2 – Энгельс (в свои ворота), 51.

ПСЖ – Монако – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 15; 2:0 – Мбаппе, 38; 3:0 – Мбаппе, 55; 3:1 – Головин, 80.

«ПСЖ»: Ареоля, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Алвес, Курзава (Неймар, 46), Дагба, Верратти (Дракслер, 76), Паредес (Кавани, 73), Мбаппе, Диаби.

«Монако»: Субашич (Бенальо, 13), Балло-Туре, Жемерсон (Ахолу, 66), Глик, Бадьяшил, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао (Винисиус, 46), Мартинш.

Предупреждение: нет – Глик, 30.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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