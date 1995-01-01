Рассказов получил травму в матче с «Енисеем». Его заменил Ещенко, для него это первый матч за пять месяцев

Очень беспокоит что за повреждение у Николая? По эпизоду казалось что это не более чем сильный ушиб, но раз не смог продолжить игру, то может получиться серьезнее. Очень хочется надеяться, что останется в строю. Реально выглядит незаменимым защитником справа сейчас.
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (2:0). На 88-й минуте минуте встречи защитник хозяев Николай Рассказов получил травму. Его заменил защитник Андрей Ещенко, для него это первый матч с ноября.
- Ещенко восстановился от травмы крестообразной связки.
- В декабре он перенес операцию.
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