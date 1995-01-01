Рассказов получил травму в матче с «Енисеем». Его заменил Ещенко, для него это первый матч за пять месяцев

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (2:0). На 88-й минуте минуте встречи защитник хозяев Николай Рассказов получил травму. Его заменил защитник Андрей Ещенко, для него это первый матч с ноября.

Ещенко восстановился от травмы крестообразной связки.

В декабре он перенес операцию.

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