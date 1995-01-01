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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» выиграл у «Кардиффа»

    «Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 2:3.

    «Арсенал» с 66 очками остался на четвертом месте в таблице, «Кристал Пэлас» с 42 очками идет 12-м.

    В другом матче «Ливерпуль» обыграл «Кардифф» – 2:0. Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (86 очков).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Арсенал – Кристал Пэлас – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бентеке, 17; 1:1 – Озил, 47; 1:2 – Заха, 61; 1:3 – Макартур, 69; 2:3 – Обамеянг, 77.

    Кардифф – Ливерпуль – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вейналдум, 57; 0:2 – Милнер (с пенальти), 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7643

      DeStar 3 минуты назад

      ждееем, матча сити мю))) мю может проиграть и подарить сити чемпионство) а может выиграть и подарить его ливерпулю))) заклятому врагу) но думаю сити своего не упустит. Хоть у ливерпуля календарь по проще, но ливерпулю еще в лч бегать.. так что все же поставил бы на чемпионство сити

      0
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      Рейтинг: +34548

      Project Бабангида 17 минут назад

      Гвардиола уже все волосы на голове выщипал , в ожидании осечки Клопа )

      1
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      Рейтинг: +339

      LMI 33 минуты назад

      Это не команда все же - это БЕЗДАРНЫЕ ЛОШАРЫ с большой буквы

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > LMI 6 минут назад

      Если это про Арсенал, то точно сказано... . Тем более, что не запустил Мхитаряна. Он хоть и ничего особенного не делает, однако, с ним игры получаются красивыми, как ни смотри

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