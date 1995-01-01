АПЛ. «Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» выиграл у «Кардиффа»

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 2:3.



«Арсенал» с 66 очками остался на четвертом месте в таблице, «Кристал Пэлас» с 42 очками идет 12-м.

В другом матче «Ливерпуль» обыграл «Кардифф» – 2:0. Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (86 очков).

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бентеке, 17; 1:1 – Озил, 47; 1:2 – Заха, 61; 1:3 – Макартур, 69; 2:3 – Обамеянг, 77.

Кардифф – Ливерпуль – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вейналдум, 57; 0:2 – Милнер (с пенальти), 81.

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