Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» и приблизилась к «Баварии» на одно очко

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фрайбургом» в игре 30-го тура Бундеслиги.

Голы на свой счет записали полузащитники Джейдон Санчо, Марко Ройс и Марио Гетце и нападающий Пако Алькасер с пенальти.

За четыре тура до завершения чемпионата «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на одно очко.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Фрайбург – Боруссия Д – 0:4 (0:1)

Голы: 1:0 – Санчо, 12; 2:0 – Ройс, 54; 3:0 – Гетце, 79; 4:0 – Алькасер, 87 (с пенальти).

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