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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» и приблизилась к «Баварии» на одно очко

    Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Фрайбургом» в игре 30-го тура Бундеслиги.

    Голы на свой счет записали полузащитники Джейдон Санчо, Марко Ройс и Марио Гетце и нападающий Пако Алькасер с пенальти.

    За четыре тура до завершения чемпионата «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на одно очко.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

    Фрайбург – Боруссия Д – 0:4 (0:1)

    Голы: 1:0 – Санчо, 12; 2:0 – Ройс, 54; 3:0 – Гетце, 79; 4:0 – Алькасер, 87 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1068

      Axe111 1 час назад

      ПРИБЛИЗИЛАСЬ К БАВАРИИ НА ОДНО ОЧКО! Что????? ОНА ПРИБЛИЗИЛАСЬ НА ТРИ!!!!!!!! И СОКРАТИЛА ОТСТАВАНИЕ ДО ОДНОГО!!!!!!!!!!!!!! УЖАС!!!!!!!!!!

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