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    Погребняк и Панюков – в атаке «Урала», Полоз выйдет в нападении у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на игру 24-го тура РПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Байрамов, Сорокин, Цаллагов, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.

    • Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, «Рубин» идет на 10-м месте. Разрыв между командами – три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13052

      shinnik 13 минут назад

      ПоПа татарам...))
      Всё,понял,неправ..

      0
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      Рейтинг: +3171

      Агасфер 1 час назад

      0-1.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1182

      compka 1 час назад

      Байрамов? может Байрамян?

      0
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