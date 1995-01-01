Погребняк и Панюков – в атаке «Урала», Полоз выйдет в нападении у «Рубина»

ПоПа татарам...))
Всё,понял,неправ..
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на игру 24-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
«Рубин»: Иван Коновалов, Байрамов, Сорокин, Цаллагов, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
- Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, «Рубин» идет на 10-м месте. Разрыв между командами – три очка.