РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Краснодаром», забив победный гол на 95-й минуте

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2, два гола в составе гостей забил форвард Артем Дзюба, один мяч у защитника Ярослава Ракицкиго. У хозяев забили нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Маурисио Перейра.

«Зенит» набрал 51 очко и теперь на восемь очков опережает «Локомотив», который идет вторым. «Краснодар» с 42 очками идет третьим.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 19; 1:1 – Игнатьев, 25; 1:2 – Ракицкий, 69; 2:2 – Перейра, 90+1; 2:3 – Дзюба, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 90), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Уткин (Сулейманов, 61), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Скопинцев, 72).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев (Анюков, 84), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 90+7), Ригони (Нобоа, 88).

Предупреждения: Перейра, 68; Сулейманов, 85 – Ригони, 35; Смольников, 45; Ракцикий, 47; Барриос, 71; Анюков, 84; Азмун, 90+7,

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«Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой