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    РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Краснодаром», забив победный гол на 95-й минуте

    «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2, два гола в составе гостей забил форвард Артем Дзюба, один мяч у защитника Ярослава Ракицкиго. У хозяев забили нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Маурисио Перейра.

    «Зенит» набрал 51 очко и теперь на восемь очков опережает «Локомотив», который идет вторым. «Краснодар» с 42 очками идет третьим.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 19; 1:1 – Игнатьев, 25; 1:2 – Ракицкий, 69; 2:2 – Перейра, 90+1; 2:3 – Дзюба, 90+5.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 90), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра, Уткин (Сулейманов, 61), Классон, Вандерсон, Игнатьев (Скопинцев, 72).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев (Анюков, 84), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Шатов, 90+7), Ригони (Нобоа, 88).

    Предупреждения: Перейра, 68; Сулейманов, 85 – Ригони, 35; Смольников, 45; Ракцикий, 47; Барриос, 71; Анюков, 84; Азмун, 90+7,

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Краснодар» проиграл. Но их вратарь – герой

    Источник: «Бомбардир»

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    20.04.2019 22:55
    Комментарии201
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    • ...
      Рейтинг: +22615

      portero 6 минут назад

      Зенит с победой!
      игра веселая, жаль нервы начали сдавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2119

      RotBerg 6 минут назад

      Енисей ещё у Спартака выиграет и неделя удалась)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3428

      Старикан > RotBerg 4 минуты назад

      На вряд ли!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      sergey610 > RotBerg 16 секунд назад

      А, это что за команды?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1210

      petrucho-spb 10 минут назад

      Да, чемпионат очень интересный. Несколько команд претендуют , как на ЛЕ, так и на стыки.а это вылет. Вот это плотность!

      0
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      Рейтинг: +3428

      Старикан 15 минут назад

      Повезло тем, кто был на стадионе! Представляю себе, что сейчас творят в Краснодаре зенитовские фанаты...

      1
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      Рейтинг: +350

      sergey610 18 минут назад

      У нас хозяин ФК Краснодар ( Галицкий ) сидел нормально, без всяких шарфиков.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5029

      KLIM777 > sergey610 17 минут назад

      Причем тут шарфики балбес? Счет смотри. Игру смотри. В трусы не надо лезть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      sergey610 > KLIM777 5 минут назад

      Ну, во-первых , я не балбес. Веди себя прилично. А во вторых: почему его действительно не было?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12461

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Перед этим смотрел игру МС - Тоттенхэм, АПЛ отдыхает!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5029

      KLIM777 19 минут назад

      Просто нереальный матч. И счет и накал борьбы и голы...борьба за места...как же хочется чтобы наш чемпионат имел больше таких команд и матчей.

      Краснодару желаю участия в Лиге Чемпионов. Они заслужили это годами. И конечно же летнего усиления всем командам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      sergey610 20 минут назад

      А где , интересно, был? Этот Мюллер или Милер? В Шарфике Зенита, у него бабок не хватило приехать в Краснодар ? ОДНАКО!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5029

      KLIM777 > sergey610 17 минут назад

      В отличие от вас дурачков, у него предостаточно дел и работы. Как в голову приходит такое писать, иди смотри давай поженимся. это твой максимум.

      5
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      ...
      Рейтинг: +292

      TRELL > KLIM777 15 минут назад

      Классно написал,огонь!!!!))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1210

      petrucho-spb > KLIM777 8 минут назад

      хорош ржать уже)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Spirit_78 27 минут назад

      Черданцев вообще отжигал) Лучший российский комментатор!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Mariner 33 минуты назад

      Отдельно хочу сказать спасибо Чердаку - в таких эмоциональных матчах именно так орать и нужно ))) + ещё перлы от него: "ДА ЧТО ПРОИСХОДИТ?! ДА ЗАБЕЙТЕ ВЫ УЖЕ КУДА-НИБУДЬ ЭТОТ МЯЧ!!!" и "Да дайте им уже по три очка и пусть разойдутся" )))

      9
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      Рейтинг: +60

      Prodriver > Mariner 30 минут назад

      По три очка это шедевр...должен зайти в историю)))

      2
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      Рейтинг: +4269

      prezent2017 > Mariner 28 минут назад

      Дают 3 оча тем, кто этого достоин.

      1
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      Рейтинг: +60

      Prodriver > prezent2017 27 минут назад

      на победу играли обе команды...но реально по игре ничья))

      -1
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