Карпин – о разгромном поражении от «Оренбурга»: «Больших претензий к команде нет»

Неприятность эту мы переживем.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Оренбурга» в матче 24-го тура чемпионата России.
«Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий – пошли в атаку и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу – больших претензий к команде нет», – сказал Карпин.
- «Оренбург» обыграл «Ростов» со счетом 3:0.
- Для команды Карпина это первое крупное поражение в официальных матчах текущего сезона.
- «Оренбург» и «Ростов» после сегодняшнего матча делят шестое место в турнирной таблице РПЛ.