Карпин – о разгромном поражении от «Оренбурга»: «Больших претензий к команде нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Оренбурга» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий – пошли в атаку и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу – больших претензий к команде нет», – сказал Карпин.