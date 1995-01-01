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    Карпин – о разгромном поражении от «Оренбурга»: «Больших претензий к команде нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Оренбурга» в матче 24-го тура чемпионата России.

    «Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий – пошли в атаку и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу – больших претензий к команде нет», – сказал Карпин.

    • «Оренбург» обыграл «Ростов» со счетом 3:0.
    • Для команды Карпина это первое крупное поражение в официальных матчах текущего сезона.
    • «Оренбург» и «Ростов» после сегодняшнего матча делят шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1809

      владимир миронов 4 секунды назад

      Неприятность эту мы переживем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3158

      Агасфер 40 минут назад

      Эх,Карпуша,нам ли жить в печали???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3389

      Старикан 48 минут назад

      Конечно, какие претензии? Играли отлично! Ну, а счёт-это ерунда...

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