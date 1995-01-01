РПЛ. «Оренбург» разгромил «Ростов» и догнал соперника в турнирной таблице чемпионата

«Оренбург» дома добыл крупную победу над «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет был открыт благодаря автоголу Матиаса Норманна в конце первого тайма, а после перерыва сначала Артем Галаджан, а затем Григорий Чиркин увеличили преимущество хозяев поля.

Набрав три очка, «Оренбург» догнал «Ростов» в турнирной таблице первенства. Теперь команды делят шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Оренбург (Оренбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Норманн (в свои ворота), 41; 2:0 – Галаджан, 60; 3:0 – Чиркин, 90+1.

«Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 23), Попович, Чуканов, Деспотович, Галаджан.

«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Логашов (Зуев, 60), Чернов, Еременко, Глебов, Норманн, Мевля, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90).

Предупреждения: Норманн, 39; Чуканов, 81; Новосельцев, 82.

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