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    РПЛ. «Оренбург» разгромил «Ростов» и догнал соперника в турнирной таблице чемпионата

    «Оренбург» дома добыл крупную победу над «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России.

    Счет был открыт благодаря автоголу Матиаса Норманна в конце первого тайма, а после перерыва сначала Артем Галаджан, а затем Григорий Чиркин увеличили преимущество хозяев поля.

    Набрав три очка, «Оренбург» догнал «Ростов» в турнирной таблице первенства. Теперь команды делят шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Оренбург (Оренбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Норманн (в свои ворота), 41; 2:0 – Галаджан, 60; 3:0 – Чиркин, 90+1.

    «Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 23), Попович, Чуканов, Деспотович, Галаджан.

    «Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Логашов (Зуев, 60), Чернов, Еременко, Глебов, Норманн, Мевля, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90).

    Предупреждения: Норманн, 39; Чуканов, 81; Новосельцев, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии43
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      Рейтинг: +66203

      zigbert 5 минут назад

      Ростову не хватило в этом матче Гацкана. Оренбург молодцы сражались самоотверженно.

      1
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      Рейтинг: +1809

      владимир миронов 14 минут назад

      Как же так? Вот этого мы не ожидали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      SarJr 17 минут назад

      Что то в лесу сдохло. Вот это неожиданно!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +791

      kazak161 37 минут назад

      Ростову как сегда не удалось настроится на клуб не из Москвы,это уже система!

      3
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      Рейтинг: +12455

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Обидно за Ростов.

      3
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      Рейтинг: +1221

      Рубинище 45 минут назад

      Оренбург быстро опустил на землю Ростов-ни чего не скажешь.. Разговоры про чемпионство в ближайшие годы думаю снова неуместны..

      1
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      Рейтинг: +1630

      Evgeni1952 50 минут назад

      Ростову только спартак и обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +526

      Taps 52 минуты назад

      Чудеса !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      anjaneri 1 час назад

      О-буржане ограбили ростовщиков..., сделали они это неожиданно, как принято в таких случаях, ростовщики не успели очухаться, а тут уже 3-0...

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      Рейтинг: +322

      Мультибановый хрякозавр 1 час назад

      Приехали, отхватили, уехали ...... На кой вообще приезжали ?
      Могли бы, не явившись на матч и получивши те же технические 3-0, хоть на билетах сэкономить ((

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