Агуэро, ван Дейк, Азар и еще три футболиста претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Агуэро и Стерлинг. Да, оба из Сити, но ведь заслужили.
Профессиональная футбольная ассоциация в своем твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку АПЛ в сезоне-2018/19.
За награду поборются Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба – «Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).
Также названы претенденты на звание лучшего молодого игрока (до 23 лет) сезона в АПЛ. Это Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).