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    Агуэро, ван Дейк, Азар и еще три футболиста претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

    Профессиональная футбольная ассоциация в своем твиттере опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку АПЛ в сезоне-2018/19.

    За награду поборются Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Садио Мане (оба – «Ливерпуль») и Эден Азар («Челси»).

    Также названы претенденты на звание лучшего молодого игрока (до 23 лет) сезона в АПЛ. Это Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).

    Источник: твиттер Профессиональной футбольной ассоциации

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6218

      Cules2013 1 час назад

      Агуэро и Стерлинг. Да, оба из Сити, но ведь заслужили.

      0
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      Рейтинг: +293

      EsKamilio 1 час назад

      Мане лучший, среди юниоров Стерлинг

      0
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