Адиев – болельщикам: «Вы еще вчера при Керимове забивали стадион и клялись: мы с «Анжи». А сейчас что произошло?»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» (0:1) на своем поле в матче 24-го тура РПЛ посетовал на небольшое количество болельщиков махачкалинцев на домашних играх команды.

«Куда бы мы ни приехали, в любом городе какой посыл идет? «На футбол болельщики не ходят, кому этот «Анжи» нужен?» Такой посыл.

Если бы люди заполняли эти трибуны хотя бы на половину, возможно, и в Дагестане с клубом как-то посчитались бы и оказали какую-то помощь. Но все в стороне. Честно, это нас как-то не красит.

Да, дорогие мои и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результатов, но какие он покажет результаты? Футболисты же все видят.

Они видят, что клуб банкротится, что деньги им не дадут. А если клуб банкротится, они понимают, что, какое бы они место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее соревнование.

Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? Нету ее у них. В некоторых СМИ я слышу: себя показать. Да к черту «себя показать». Они, кому надо, давно уже показали. Что, Удалый в 34 года будет себя показывать? Кулик? Они давно все показали. Дюпин? У него давным-давно контракты от разных клубов.

И сейчас в этой ситуации главная мотивация – наш болельщик. Мы – люди с Кавказа, мы – южные люди. Неужели вы, когда видите, что у вашего клуба... Вы же еще вчера при Сулеймане [Керимове] забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись: мы с «Анжи», с вами. А сейчас что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты... Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны. Не надо за Адиева – за клуб болейте, ребят. Нам же должно быть немного стыдно», – сказал Адиев.