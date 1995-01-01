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    Адиев – болельщикам: «Вы еще вчера при Керимове забивали стадион и клялись: мы с «Анжи». А сейчас что произошло?»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» (0:1) на своем поле в матче 24-го тура РПЛ посетовал на небольшое количество болельщиков махачкалинцев на домашних играх команды.

    «Куда бы мы ни приехали, в любом городе какой посыл идет? «На футбол болельщики не ходят, кому этот «Анжи» нужен?» Такой посыл.

    Если бы люди заполняли эти трибуны хотя бы на половину, возможно, и в Дагестане с клубом как-то посчитались бы и оказали какую-то помощь. Но все в стороне. Честно, это нас как-то не красит.

    Да, дорогие мои и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результатов, но какие он покажет результаты? Футболисты же все видят.

    Они видят, что клуб банкротится, что деньги им не дадут. А если клуб банкротится, они понимают, что, какое бы они место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее соревнование.

    Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? Нету ее у них. В некоторых СМИ я слышу: себя показать. Да к черту «себя показать». Они, кому надо, давно уже показали. Что, Удалый в 34 года будет себя показывать? Кулик? Они давно все показали. Дюпин? У него давным-давно контракты от разных клубов.

    И сейчас в этой ситуации главная мотивация – наш болельщик. Мы – люди с Кавказа, мы – южные люди. Неужели вы, когда видите, что у вашего клуба... Вы же еще вчера при Сулеймане [Керимове] забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись: мы с «Анжи», с вами. А сейчас что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты... Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны. Не надо за Адиева – за клуб болейте, ребят. Нам же должно быть немного стыдно», – сказал Адиев.

    • «Анжи» занимает предпоследнее 15– место в турнирной таблице РПЛ и испытывает большие финансовые трудности.
    • Игру с «Ахматом» на «Анжи-Арене» посетили 1950 человек при вместимости стадиона 26 400 зрителей.

    Источник: Твиттер «Анжи»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      РМЗ 21 секунду назад

      Предатели

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      Рейтинг: +743

      general.lizyukov 22 минуты назад

      Нет мотивации? На пенсию. Пусть играют те, кому интересно играть, кому хочется себя проявлять, пусть 18ние мальчишки выходят и играют. За клуб, за Дагестан, за Кавказ, да просто ради игры. Люди их поддержат.

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      Рейтинг: +1136

      petrucho-spb 32 минуты назад

      Согласен, ещё бы добавил о готовности встречи с болельщиками! выслушать их ,ведь что то не так.И Вам, как главному тренеру, необходимо прибегнуть ко всем методам решения этого.

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      Рейтинг: +12

      Oleg1956 42 минуты назад

      Не понятно на что он жалуется. Игроки не знают что делать за весь сезон не увидели грамотную игру нет тактики нет мысли и причем тут зарплата если не видно руки тренера. Не губи свое имя уйди а зарплату потом подашь на Анжи в суд.Все мы понимаем что нет булущего у клуба но и нет тренера который бы учил их.

      0
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      Рейтинг: +2201

      panmon 1 час назад

      Не понимаю как кто-то болеет за эмблемку? Болеют за историю, за игроков, за клубную стратегию... у Анжи все это исчезло - вот 2000 болел и ходит

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      Рейтинг: +113

      Shotlandets86 1 час назад

      Да, позор глорикам.

      Адиеву респект и уважуха.

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