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    Calciomercato: «Ювентус» предложит 85 миллионов за Иско

    «Ювентус» хочет купить полузащитника «Реала» Иско.

    По информации Calciomercato, этим летом туринцы готовы предложить за 26-летнего футболиста 80-85 миллионов евро.

    Несмотря на то, что после прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» испанец стал проводить больше времени на поле, он может покинуть Мадрид, если клуб приобретет Эдена Азара («Челси») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») в ближайшее трансферное окно.

    • В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 31 матч, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт хавбека рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +508

      Genz 21 минуту назад

      Ещё Азара берите , он 90 , по меркам рынка , даром

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