Calciomercato: «Ювентус» предложит 85 миллионов за Иско

«Ювентус» хочет купить полузащитника «Реала» Иско.

По информации Calciomercato, этим летом туринцы готовы предложить за 26-летнего футболиста 80-85 миллионов евро.

Несмотря на то, что после прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» испанец стал проводить больше времени на поле, он может покинуть Мадрид, если клуб приобретет Эдена Азара («Челси») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») в ближайшее трансферное окно.