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    Конте: «Я доволен своей работой в «Челси». Мы выиграли АПЛ и дважды играли в финале Кубка Англии»

    Антонио Конте, бывший главный тренер «Челси», рассказал о своей жизни после ухода из клуба летом 2018 года.

    «Я все еще живу в Лондоне. Хочу дать своей маленькой дочери возможность выучить английский. Мы живем в Кобхэме, недалеко от базы «Челси», здесь особо нечего делать. Я провожу много времени на диване, смотря футбольные матчи и разные передачи.

    «Челси» был очень важным периодом в моей карьере. Тренеру нужно получить опыт работы за границей, привыкая к новой культуре и языку. Я доволен. Мы выиграли АПЛ и дважды играли в финале Кубка Англии за два года», – сказал Конте.

    Источник: Sky Italia

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