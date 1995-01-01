Конте: «Я доволен своей работой в «Челси». Мы выиграли АПЛ и дважды играли в финале Кубка Англии»

Антонио Конте, бывший главный тренер «Челси», рассказал о своей жизни после ухода из клуба летом 2018 года.

«Я все еще живу в Лондоне. Хочу дать своей маленькой дочери возможность выучить английский. Мы живем в Кобхэме, недалеко от базы «Челси», здесь особо нечего делать. Я провожу много времени на диване, смотря футбольные матчи и разные передачи.

«Челси» был очень важным периодом в моей карьере. Тренеру нужно получить опыт работы за границей, привыкая к новой культуре и языку. Я доволен. Мы выиграли АПЛ и дважды играли в финале Кубка Англии за два года», – сказал Конте.