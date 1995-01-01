РПЛ. «Ахмат» обыграл «Анжи» и поднялся на седьмое место

«Ахмат» в гостях обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Олег Иванов.

«Ахмат» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в таблице. «Анжи» с 19 очками идет на 15-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Иванов, 77.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Долгов, 67), Кулик, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 79), Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов, 79).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли (Шиманьски, 82), Исмаэл, Балай (Бериша, 65).

Предупреждения: Кулик, 49; Догов, 67 – Семенов, 84.

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