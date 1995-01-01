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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Анжи» и поднялся на седьмое место

    «Ахмат» в гостях обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Олег Иванов.

    «Ахмат» набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в таблице. «Анжи» с 19 очками идет на 15-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Иванов, 77.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Долгов, 67), Кулик, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 79), Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов, 79).

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли (Шиманьски, 82), Исмаэл, Балай (Бериша, 65).

    Предупреждения: Кулик, 49; Догов, 67 – Семенов, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2568

      Добрый Бобер 1 час назад

      Пабрацки...

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      Рейтинг: +303

      амани 1 час назад

      не увидел большой разницы в игре .......игры ни там , ни там......а Терек может играть, только почему так сегодня слабо?........а над Анжи, несколько сезонов эксперименты идут....

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      Рейтинг: +2282

      Yev 1 час назад

      Весь матч не смотрел - сохранил себе хорошее настроение и не впал в дисперсию, но удивили последние минуты игры: мяч у Анжи они проигруют но котают его в центре после чего непонятный пас прямо в руки вратаря Ахмата. Кавказское дерби, говорите? А по мне договорняк.

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      Рейтинг: +183

      ДЖУZ > Yev 1 час назад

      У таких как ты всегда матчи с участием Ахмата договорняк, сегодня жал конечно, но Анжи ели ели тянит по всем параметрам и в игре и материально

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      Рейтинг: +14391

      VVM1964 > ДЖУZ 1 час назад

      " Пора сдирать подковы " - на память .

      0
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      Рейтинг: +186

      Вальдемар IV > Yev 42 минуты назад

      договорняк чая был в прошлом туре, даже папаненка забила за год

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