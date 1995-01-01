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    Рэмзи может пропустить до трех недель из-за травмы

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал травму полузащитника Аарона Рэмзи в матче четвертьфинала Лиги Европы против «Наполи» (2:0).

    «Он сильно помогал нам в последних матчах и в ключевых моментах сезона. Травма – плохая новость. Я не знаю, как долго он не сможет играть. Может, две или три недели», – сказал Эмери.

    • Рэмзи летом станет игроком «Ювентуса». Его контракт с «Арсеналом» истекает в конце сезона, он уже заключил соглашение с итальянским клубом.
    • Если Рэмзи пропустит три недели, то он сможет сыграть только в заключительном туре АПЛ с «Бернли» или в финале Лиги Европы (если «Арсенал» пройдет в него).

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +335

      LMI 37 минут назад

      Это очень плохо. очень бы хотелось, чтобы Ааарон только лишь на позитиве закончил свое выступление за Арсенал

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