Рэмзи может пропустить до трех недель из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал травму полузащитника Аарона Рэмзи в матче четвертьфинала Лиги Европы против «Наполи» (2:0).

«Он сильно помогал нам в последних матчах и в ключевых моментах сезона. Травма – плохая новость. Я не знаю, как долго он не сможет играть. Может, две или три недели», – сказал Эмери.