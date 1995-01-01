Рэмзи может пропустить до трех недель из-за травмы

Это очень плохо. очень бы хотелось, чтобы Ааарон только лишь на позитиве закончил свое выступление за Арсенал
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал травму полузащитника Аарона Рэмзи в матче четвертьфинала Лиги Европы против «Наполи» (2:0).
«Он сильно помогал нам в последних матчах и в ключевых моментах сезона. Травма – плохая новость. Я не знаю, как долго он не сможет играть. Может, две или три недели», – сказал Эмери.
- Рэмзи летом станет игроком «Ювентуса». Его контракт с «Арсеналом» истекает в конце сезона, он уже заключил соглашение с итальянским клубом.
- Если Рэмзи пропустит три недели, то он сможет сыграть только в заключительном туре АПЛ с «Бернли» или в финале Лиги Европы (если «Арсенал» пройдет в него).