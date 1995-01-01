Канте: «Мы не будем фаворитами в полуфинале Лиги Европы»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы.

«Мы можем сделать этот сезон прекрасным, если выиграем Лигу Европы. Это единственный титул, который мы можем выиграть сейчас, так что победить в Лиге Европы будет замечательно. Мы уверенно сыграем в полуфинале, и надеюсь, пройдем в финал.

Мы не будем фаворитами Мы провели хороший матч против «Славии» и сделаем все возможное, чтобы пройти в финал. Но мы не фавориты. Пройти в полуфинал было нашей целью», – сказал Канте.

В четверг «Челси» обыграл «Славию» (1:0) в ответном матче 1/4 финала и прошел в следующую стадию турнира.

В полуфинале команда Маурисио Сарри сыграет с «Айнтрахтом».

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