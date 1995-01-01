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    Педро – лучший игрок недели в Лиге Европы

    Вингер лондонского «Челси» Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

    Испанец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Филипа Костича («Айнтрахт»), Петра Шевчика («Славия») и Антонио Латорре («Валенсия»).

    Педро в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Славии» забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6201

      Cules2013 14 минут назад

      Не знаю, не знаю. Педро в этом матче забивал лёгкие голы, по пустым воротам, а мог быть и хет-трик, он с 1 метра замкнул в штангу, и мяч рикошетом от защитника Славии влетел в ворота. Так что, такое...

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      Рейтинг: +3137

      Агасфер 32 минуты назад

      А наш,спартаковский, ***** не в теме оказался...На чужбину отъехал,на исправление.

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