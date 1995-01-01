Педро – лучший игрок недели в Лиге Европы

Не знаю, не знаю. Педро в этом матче забивал лёгкие голы, по пустым воротам, а мог быть и хет-трик, он с 1 метра замкнул в штангу, и мяч рикошетом от защитника Славии влетел в ворота. Так что, такое...
Вингер лондонского «Челси» Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Испанец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Филипа Костича («Айнтрахт»), Петра Шевчика («Славия») и Антонио Латорре («Валенсия»).
Педро в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Славии» забил два гола и сделал одну результативную передачу.