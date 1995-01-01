Педро – лучший игрок недели в Лиге Европы

Вингер лондонского «Челси» Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Испанец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Филипа Костича («Айнтрахт»), Петра Шевчика («Славия») и Антонио Латорре («Валенсия»).

Педро в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Славии» забил два гола и сделал одну результативную передачу.