Капелло: «Реал» собирается потратить на трансферы 500 миллионов»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб выделит огромную сумму на летнюю трансферную кампанию.

«Мне сообщили, что «Реал» собирается потратить на трансферы 500 миллионов евро. Я был на этой неделе в Барселоне и общался с человеком, который много знает о «Реале», – сказал Капелло.

«Реал» уже оформил трансфер защитника «Порту» Эдера Милитана за 50 миллионов евро.

Также мадридцы ведут переговоры о переходе вингера «Челси» Эдена Азара.