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    Капелло: «Реал» собирается потратить на трансферы 500 миллионов»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб выделит огромную сумму на летнюю трансферную кампанию.

    «Мне сообщили, что «Реал» собирается потратить на трансферы 500 миллионов евро. Я был на этой неделе в Барселоне и общался с человеком, который много знает о «Реале», – сказал Капелло.

    «Реал» уже оформил трансфер защитника «Порту» Эдера Милитана за 50 миллионов евро.

    Также мадридцы ведут переговоры о переходе вингера «Челси» Эдена Азара.

    Источник: AS

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3112

      Агасфер 55 минут назад

      Кому нужен такой футбол,и какие у него перспективы? Всем футбольным олигархам-всех стран и чемпионатов,желаю финансового краха.Скорее бы эти мыльные пузыри лопнули.

      0
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      Рейтинг: +6377

      alex1951 58 минут назад

      ...возьмите Дзю,всего лишь за 450 лимонов...
      Чт о мноха?
      Ээээ ,нетт.... А кто вам насувал на Чемпе в прошлим гаду?
      А посля сабрали чимаданы и хауз вертанулись.
      Дзю- это наше все!!!!

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      Рейтинг: +3112

      Агасфер > alex1951 54 минуты назад

      Зачем ты пишешь,орфографический позор!

      0
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      Рейтинг: +278

      Victor.Vings 1 час назад

      Жиробесы!! Своих воспитанников бы в основу подтягивали, так этим покупкам за миллионы и конца и края не будет.

      1
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      Рейтинг: +7633

      DeStar 1 час назад

      ну эта сумма явно зависит от продаж, а они будут. А кого и за сколько продадут хз, и эти 500 млн возможно будут не такими большими деньгами на фоне того, что половина основы уйдет к примеру

      0
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      Рейтинг: +3275

      александр п > DeStar 1 час назад

      Больше зависит от предполагаемых доходов,там только на футболках новых игроков сумасшедшие деньги зарабатываются.

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      Рейтинг: +251

      Звезда запаса 1 час назад

      Когда уже на миллиарды перейдут?

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      Рейтинг: +7633

      DeStar > Звезда запаса 1 час назад

      лет через 10

      0
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      Рейтинг: +3275

      александр п > Звезда запаса 1 час назад

      Когда доходы соответствующие будут.Думаю скоро ,мировая экономика растёт,следом уровень жизни,люди во всём мире в состоянии всё больше платить за качественное зрелище.

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