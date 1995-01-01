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    Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов

    «Челси» готов пойти на уступки «Реалу» в трансфере полузащитника Эдена Азара.

    Ранее лондонцы требовали у мадридского клуба 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро) за 28-летнего футболиста. Теперь же, по информации The Mirror, англичане пересмотрели свою позицию и готовы отпустить бельгийца в Мадрид за 90-92 миллиона фунтов (104-106 миллионов евро).

    При этом «Реал» не хочет тратить на покупку хавбека более 80-90 миллионов евро.

    • Контракт Азара с «Челси» истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел за синих 44 матча, забил 19 голо и сделал 12 результативных передач.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +503

      Фанат Рубина 30 минут назад

      челси даже думать особо не надо, азару уже 28 лет и продать его за 90-100 млн это подарок судьбы...
      тем более они уже зимой до тб успели купить пулишича более молодого и перспективного игрока вокруг которого можно строить команду новому тренеру будет.

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      Рейтинг: +203

      OBOLEV 48 минут назад

      Я не удивлюсь что за 80 и купят ) смысл Азара мучать , а то получиться как с Куртуа

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      Рейтинг: +345

      FENIX-SL 54 минуты назад

      ну конечно
      брать 28 летнего футболиста коротышку за 100 лямов
      красная цена 65-70

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