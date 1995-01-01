Mirror: «Челси» готов снизить стоимость Азара для «Реала» со 100 до 90 миллионов

«Челси» готов пойти на уступки «Реалу» в трансфере полузащитника Эдена Азара.

Ранее лондонцы требовали у мадридского клуба 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро) за 28-летнего футболиста. Теперь же, по информации The Mirror, англичане пересмотрели свою позицию и готовы отпустить бельгийца в Мадрид за 90-92 миллиона фунтов (104-106 миллионов евро).

При этом «Реал» не хочет тратить на покупку хавбека более 80-90 миллионов евро.