Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

а я бы выбрал лигта. для месси это уже привычно, а молодому пачану было бы приятно оч)
плюс, месси ток принес победу, а лигт еще и остановил рона
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Аргентинец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Матейса де Лигта («Аякс»), Хын-Мин Сона («Тоттенхэм») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Месси в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» забил два гола.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 апреля 2019 г.