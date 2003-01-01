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    Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Аргентинец стал победителем голосования среди болельщиков, опередив Матейса де Лигта («Аякс»), Хын-Мин Сона («Тоттенхэм») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

    Месси в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» забил два гола.

    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +830

      SarJr 23 минуты назад

      а я бы выбрал лигта. для месси это уже привычно, а молодому пачану было бы приятно оч)
      плюс, месси ток принес победу, а лигт еще и остановил рона

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2433

      dinar7777dinar 36 минут назад

      И так все ясно было. Де Лигт заслуживал тож.

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